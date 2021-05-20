Винница осталась без горячей воды на неопределенный срок из-за долгов

С 20 мая «Винницагортеплоэнерго» вынужденно прекращает горячее водоснабжение из-за того, что не может приобрести газ на свободном рынке, поскольку у компании долги перед «Нафтогазом».

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«С утратой силы постановления теплоснабжающие предприятия теплокоммунэнерго должны закупать природный газ для предоставления коммунальных услуг на свободном рынке. Но чтобы иметь возможность выбрать поставщика природного газа на свободном рынке — ТЭК должны полностью рассчитаться за потребленный природный газ перед НАК «Нафтогаз Украины» и закупать природный газ при условии 100% предоплаты», — говорится в сообщении.

Как отмечается, долг «Винницагортеплоэнерго» перед «Нафтогаз Украины» составляет 289 миллионов гривен. В компании это объясняют тем, что не повышали тарифы на услуги с 2019 года, а во время пандемии коронавируса даже уменьшили их для населения. По состоянию на 17 мая пользователи задолжали предприятию за полученные услуги почти 160 миллионов гривен.

В то же время в «Винницагортеплоэнерго» отметили, что у компании «едва ли не лучшая ситуация в Украине среди областных центров по уровню расчетов за природный газ».

«В феврале 2021 года был заключен Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и снабжения горячей водой между Кабинетом министров Украины и Ассоциацией городов Украины. Согласно которому тарифы на тепло до окончания отопительного периода 2020/2021 не будут повышаться», — напомнили в компании и добавили, что правительство согласилось, что убытки будут компенсированы до 1 октября 2021 года, а источники для компенсации должны были определить Минрегион, Минэнерго, «Нафтогаз» и Ассоциация городов.

Отдельно предприятие отметило, что финансирование компенсаций согласно гарантиям правительства не должны были перекладывать на органы местного самоуправления.

По данным «Винницагортеплоэнерго», по состоянию на апрель свои обязательства выполнила только Ассоциация городов.

В связи с этим акционерное общество «Винницагаз» 14 мая передало сообщение о прекращении газоснабжения, чтобы «Винницагортеплоэнерго» 20 мая в 7:00 самостоятельно отключилась от газовых сетей и подготовила к опломбированию оборудование.