Кабмін відмовився від держрегулювання цін на газ

Кабінет міністрів відмовився від державного регулювання ціни на газ. Отже, в Україні повноцінно запуститься ринок газу.

Про це у своєму Telegram написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Від завтра, 20 травня, уряд більше не регулює ціни на газ для теплокомуненерго. І, відповідно, не зобов’язує «Нафтогаз» продавати блакитне паливо для них за фіксованою ціною», — пояснив він.

За його словами, це ще один важливий крок до запуску в Україні ринку газу. Шмигаль підкреслив, що тепер відповідальність за тарифи нестиме місцева влада.

«Неефективність менеджерів комунальних підприємств більше не буде покриватися фіксованою ціною на газ. Тепер всі ТКЕ, більшість з яких належить місцевій владі, будуть укладати контракти з газопостачальними компаніями самостійно», — зазначив прем’єр.