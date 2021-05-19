Кабмін відмовився від держрегулювання цін на газ

Кабінет міністрів відмовився від державного регулювання ціни на газ. Отже, в Україні повноцінно запуститься ринок газу.
Про це у своєму Telegram написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«Від завтра, 20 травня, уряд більше не регулює ціни на газ для теплокомуненерго. І, відповідно, не зобов’язує «Нафтогаз» продавати блакитне паливо для них за фіксованою ціною», — пояснив він.
За його словами, це ще один важливий крок до запуску в Україні ринку газу. Шмигаль підкреслив, що тепер відповідальність за тарифи нестиме місцева влада.
«Неефективність менеджерів комунальних підприємств більше не буде покриватися фіксованою ціною на газ. Тепер всі ТКЕ, більшість з яких належить місцевій владі, будуть укладати контракти з газопостачальними компаніями самостійно», — зазначив прем’єр.
- 18 січня Кабінет міністрів установив граничну ціну на газ для населення на рівні 6,99 гривні за кубометр, яка буде діяти з 1 лютого до кінця опалювального сезону або до кінця карантину. Пізніше уряд вніс природний газ до переліку соціально значущих товарів, вартість яких регулює держава.
- Українські постачальники газу з 1 травня переходять на формування річного тарифу. Він буде вищий, аніж раніше встановлене урядом обмеження в 6,99 гривні за кубометр.