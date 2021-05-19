Кабмин отказался от госрегулирования цен на газ

Кабинет министров отказался от государственного регулирования цены на газ. Таким образом, в Украине полноценно запустится рынок газа.

Об этом в своем Telegram написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

«С завтрашнего дня, 20 мая, правительство больше не регулирует цены на газ для теплокоммунэнерго. И, соответственно, не обязывает «Нафтогаз» продавать им голубое топливо по фиксированной цене», — пояснил он.

По его словам, это еще один важный шаг к запуску в Украине рынка газа. Шмыгаль подчеркнул, что теперь ответственность за тарифы будут нести местные власти.

«Неэффективность менеджеров коммунальных предприятий больше не будет покрываться фиксированной ценой на газ. Теперь все ТКЭ, большинство из которых принадлежит местной власти, будут заключать контракты с газоснабжающими компаниями самостоятельно», — отметил премьер.