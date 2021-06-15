Рада одобрила законопроект о реструктуризации более 100 миллиардов гривен долга за газ

Верховная Рада приняла за основу законопроект об урегулировании задолженности предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ).

На пленарном заседании парламента 15 июня за законопроект проголосовал 301 депутат.

Законопроект предусматривает проведение взаиморасчетов между участниками рынка природного газа с привлечением средств государственного бюджета, а также реструктуризацию остатка непогашенной задолженности на определенных законом условиях.

Согласно документу, предприятиям спишут пеню, штрафы и финансовые санкции, начисленные на задолженность.

Кроме этого, законопроект предлагает внести ряд изменений в закон Украины «О мерах, направленных на урегулирование задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения за потребленные энергоносители», в частности перенести расчетную дату с 1 июля 2016 года на 1 мая 2021-го.

Также предлагается уточнить процедуру реструктуризации долгов субъектов хозяйствования, расположенных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

По словам автора законопроекта, главы подкомитета энергокомитета Верховной Рады Остапа Шипайло (фракция «Слуга народа»), часть долгов, которые не были учтены в счетах потребителей, связана с недостатками государственного регулирования, они не имеют источников погашения.

«Переводить их на тарифы будущих периодов безответственно, особенно в кризисное время. Но в таких условиях предприятия ТКЭ не могут качественно подготовиться к отопительному сезону, а это чревато технологическим кризисом зимой», — заявил он.

По словам Шипайло, проголосованный сегодня законопроект является первым шагом для урегулирования долгов.

«Второй шаг — фактические расчеты. Для этого, ориентировочно, в сентябре Раде будет предложен второй законопроект об изменениях в госбюджет, в котором будут прописаны четкие подтвержденные цифры долгов, подлежащих компенсации, а также источники проведения таких расчетов под наблюдением Министерства финансов», — добавил нардеп.

Как отмечают авторы законопроекта, по состоянию на 1 мая 2021 года размер задолженности может превышать 100 миллиардов гривен.