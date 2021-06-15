Медведчук поскаржився на Україну до Європейського суду з прав людини

Народний депутат від «Опозиційної платформи — За життя» Віктор Медведчук звернувся до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) через «незаконні дії української влади».

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook його колега за фракцією Ренат Кузьмін.

«Він звинуватив чинний режим у політичній мотивації його кримінального переслідування, в грубому порушенні права на справедливий суд, а також у порушенні права на свободу та особисту недоторканність», — написав Кузьмін.