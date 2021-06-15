Медведчук поскаржився на Україну до Європейського суду з прав людини

Народний депутат від «Опозиційної платформи — За життя» Віктор Медведчук звернувся до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) через «незаконні дії української влади».
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook його колега за фракцією Ренат Кузьмін.
«Він звинуватив чинний режим у політичній мотивації його кримінального переслідування, в грубому порушенні права на справедливий суд, а також у порушенні права на свободу та особисту недоторканність», — написав Кузьмін.
На думку нардепа, рішення ЄСПЛ «нескладно передбачити», оскільки Верховний комісар ООН із прав людини раніше критикував закриття владою повʼязаних із Медведчуком опозиційних телеканалів.
«Нескладно передбачити і наслідки для суддів і прокурорів, які порушили закон на догоду великому начальству. Справа може бути розглянута в пріоритетному порядку, тобто рішення довго чекати не доведеться», — зазначив Кузьмін.
- 2 лютого 2021 року санкції ввели проти нардепа від ОПзЖ, близького соратника Медведчука — Тараса Козака, а також його телеканалів: «112 Україна», ZIK і NewsOne.
- 19 лютого РНБО ввела санкції проти 8 осіб (трьох українців, пʼятьох росіян) — серед них нардеп ОПзЖ Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко (за фінансування тероризму). Того ж дня РНБО доручила повернути в держвласність нафтопродуктопровід «Самара — Західний напрямок», який опинився у власності компанії з орбіти Медведчука. Сам нардеп заперечує свою причетність.
- Віктор Медведчук перебуває під домашнім арештом у справі про державну зраду. Ідеться про незаконний видобуток газу в окупованому Криму, передачу Росії секретних даних про військовий підрозділ ЗСУ та вербування українців, які їхали в Росію.