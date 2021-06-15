Медведчук пожаловался на Украину в Европейский суд по правам человека

Народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за «незаконных действий украинской власти».

Об этом сообщил на своей странице в Facebook его коллега по фракции Ренат Кузьмин.

«Он обвинил действующий режим в политической мотивации его уголовного преследования, в грубом нарушении права на справедливый суд, а также в нарушении права на свободу и личную неприкосновенность», — написал Кузьмин.