Байден перед зустріччю з Путіним назвав його «достойним суперником», але від слів про «вбивцю» не відмовився

Президент США Джо Байден напередодні зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, яка відбудеться 16 червня, назвав його «достойним суперником» і заявив, що його слова про «вбивцю» були чесними.

Про це він сказав під час пресконференції за підсумками саміту НАТО, цитує Politico.

«Я вже зустрічався з ним. Він розумний, жорсткий, і я б сказав, [...] що він гідний суперник», — сказав Байден і додав, що іноді потрібно укладати домовленості із суперниками.