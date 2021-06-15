Байден перед встречей с Путиным назвал его «достойным соперником», но от слов о «убийце» не отказался

Президент США Джо Байден накануне встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится 16 июня, назвал его «достойным соперником» и заявил, что его слова о «убийце» были честными.

Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО, цитирует Politico.

«Я уже встречался с ним. Он умный, жесткий, и я бы сказал, [...] что он достойный соперник», — сказал Байден и добавил, что иногда нужно заключать договоренности с соперниками.