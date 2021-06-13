«Восстановить наши личные контакты». Путин рассказал, чего ожидает от переговоров с Байденом

Президент России Владимир Путин рассказал, чего ожидает от встречи с президентом США Джо Байденом, которая запланирована на 16 июня в Женеве.

Об этом он заявил в интервью российскому журналисту, цитирует РБК.

«Восстановить наши личные контакты, отношения, наладить прямой диалог, создать реально функционирующие механизмы по тем направлениям, которые представляют взаимные интересы», — подчеркнул Путин.

По словам российского президента, в частности речь идет о стратегической стабильности, региональных конфликтах, глобальной экологии, а также сотрудничестве в области экономики.

«Если мы после этой встречи создадим механизмы работы по всем этим направлениям, мне кажется, было бы уже хорошо. Можно было бы сказать, что встреча прошла не зря», — добавил он.

Кроме этого, Путин заявил, что Россия готова наладить с США взаимную выдачу преступников.

«Если мы договоримся о выдаче преступников, значит, Россия пойдет на это, мы будем это делать. Только в том случае, если другая сторона, в данном случае Соединенные Штаты согласятся с тем же и будут выдавать соответствующих преступников Российской Федерации», — отметил президент РФ.