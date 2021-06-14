«Необґрунтовані звинувачення». Путін відкинув участь Росії у кібератаках на США та запропонував Байдену співпрацю

Президент Росії Володимир Путін закликав Вашингтон надати докази того, що РФ або російські хакери причетні до кібератаки в США. Він вважає, що всі звинувачення на адресу Москви «необґрунтовані» і є «фарсом».

Про це він сказав в інтервʼю телеканалу NBC.

«Москву звинувачували багато в чому, зокрема й у втручанні в президентські вибори в США. І жодного разу вони не завдали собі клопоту надати будь-які підтвердження або докази. Просто необґрунтовані звинувачення», — заявив Путін.

Він сподівається, що Москва і Вашингтон зможуть обʼєднати зусилля у боротьбі з кіберзлочинністю.

«Це наша велика надія, що ми зможемо почати цей процес з нашими партнерами в США», — сказав очільник Кремля.

Білий дім уже неодноразово закликав Росію припинити кібератаки, які, як вважає Вашингтон, відбуваються з її території.