«Необоснованные обвинения». Путин исключил участие России в кибератаках на США и предложил Байдену сотрудничество

Президент России Владимир Путин призвал Вашингтон предоставить доказательства того, что РФ или российские хакеры причастны к кибератакам в США. Он считает, что все обвинения в адрес Москвы «необоснованные» и являются «фарсом».

Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC.

«Москву обвиняли во многом, в том числе и во вмешательстве в президентские выборы в США. И ни разу они не потрудились предоставить какие-либо подтверждения или доказательства. Просто необоснованные обвинения», — заявил Путин.

Он надеется, что Москва и Вашингтон смогут объединить усилия в борьбе с киберпреступностью.

«Это наша большая надежда, что мы сможем начать этот процесс с нашими партнерами в США», — сказал глава Кремля.

Белый дом уже неоднократно призывал Россию прекратить кибератаки, которые, как считает Вашингтон, совершаются с ее территории.