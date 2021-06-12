Bild: У ситуації з дизайном форми збірної України на УЄФА міг впливати спонсорський контракт з «Газпромом»

Зауваження щодо дизайну форми збірної України з футболу могли бути повʼязані з контрактом щодо спонсорства, підписаним між УЄФА та російським «Газпромом».

Про це пише Укрінформ з посилання на німецьку газету Bild.

«Відповіддю може бути багатомільйонний контракт між УЄФА та російською державною газовою компанією «Газпром», який був підписаний лише три тижні тому», — йдеться у статті під заголовком «Мільйонна угода між «Газпромом» та УЄФА. Чи Путін купив чемпіонат Європи з футболу?»

«Газпром» та УЄФА оголосили 19 травня, що домовились про спонсорство турнірів УЄФА для збірних, тож концерн тепер має партнерські права на Євро-2020. В УЄФА відмовились назвати виданню суму, передбачену контрактом, пославшись на конфіденційність.

Інсайдери ж виходять з того, що йдеться про щонайменше €50 млн, сказано у публікації. «Те, як гроші Росії впливають на рішення європейських футбольних функціонерів, є зрозумілим з історії з українськими футболками», — пише автор.

Він зауважує, що Російський футбольний союз очолює голова правління компанії «Газпром нефть» Олександр Дюков, який лише у квітні був обраний членом Виконавчого комітету УЄФА.

У коментарі Bild посол України в Німеччині Андрій Мельник висловив думку, що скарга Росії до УЄФА на тлі спонсорської угоди з «Газпромом» не є збігом. «Той факт, що УЄФА задовольняє російську скаргу щодо української національної форми буквально через декілька днів після укладення спонсорської угоди між Європейським футбольним союзом і державним концерном Росії «Газпром», є більш ніж підозрілим», — заявив дипломат.