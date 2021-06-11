УАФ затвердила гасла «Слава Україні» та «Героям слава» футбольними символами України

Виконком Української асоціації футболу (УАФ) одноголосно визнав гасла «Слава Україні» та «Героям слава», розміщені на формі, в якій Україна має зіграти на Євро-2020, офіційними футбольними символами України.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook очільник УАФ Андрій Павелко.

«Виконком затвердив офіційний футбольний статус гасел «Слава Україні!» і «Героям слава!», які вже багато років є привітанням для мільйонів наших вболівальників в рідній країні і по всьому світу», — написав він.

Павелко зазначив, що також було затверджено використання великого герба — карта України з тризубом у центрі — разом із малим гербом УАФ у вигляді тризуба з написом Ukraine на всіх офіційних заходах УАФ, заходах за участю представників УАФ на міжнародній арені й у матчах національних збірних.