УАФ утвердила лозунги «Слава Украине» и «Героям слава» футбольными символами Украины

Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) единогласно признал лозунги «Слава Украине» и «Героям слава», расположенные на форме, в которой Украина должна сыграть на Евро-2020, официальными футбольными символами Украины.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава УАФ Андрей Павелко.
«Исполком утвердил официальный футбольный статус лозунгов «Слава Украине!» и «Героям слава!», которые уже много лет являются приветствием для миллионов наших болельщиков в родной стране и по всему миру», — написал он.
Павелко отметил, что также было утверждено использование большого герба — карта Украины с трезубцем в центре — вместе с малым гербом УАФ в виде трезубца с надписью Ukraine на всех официальных мероприятиях УАФ, мероприятиях с участием представителей УАФ на международной арене и в матчах национальных сборных.
- 6 июня сборная Украины по футболу презентовала новую форму, в которой она сыграет на Чемпионате Европы 2020 года. На ней изображены контуры Украины с оккупированным Россией Крымом и размещены надписи «Слава Украине!» и «Героям Слава!»
- В МИД России и Госдуме буквально сразу же возмутились. Россияне требовали запретить форму, но УЕФА одобрила ее.
- Сначала УЕФА заявила, что не имеет претензий к форме украинской сборной, однако уже 10 июня обязала УАФ убрать с футболки лозунг «Героям слава!» Там заявили, что он имеет политический окрас.