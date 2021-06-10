УЕФА обязал Украину изменить форму сборной и убрать слоган «Героям слава»

Такое решение последовало после официальной жалобы от Российского футбольного союза (РФС). УЕФА обязал Украину убрать с футболки фразу «Героям слава», которая, по мнению Союза, имеет «очевидный политический смысл». Это противоречит правилам организации и турниров, которые проходят под ее эгидой, в том числе и Чемпионатов Европы.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал Украину изменить форму национальной сборной, в которой она выступит на Евро-2020. Об этом организация сообщила французскому информагентству AFP .

Решение УЕФА касается только слогана «Героям слава», который нанесен на внутреннюю часть футболки. Слова «Слава Украине» и карта Украины, которыми также были недовольны в РФС, на футболках останутся.

«УЕФА внимательно изучила недавно добавленный на новый комплект формы слоган «Героям слава», который был представлен на ознакомление в УЕФА, а в последствии и утвержден в декабре 2020 года. Однако в то время не рассматривалась взаимосвязь между двумя фразами. После дальнейшего анализа было принято решение, что конкретное сочетание двух фраз считается исключительно политическим по природе, имеет исторический и милитаристский подтекст», — цитирует Tribuna.com официальный ответ Союза.

Пресс-аташе сборной Александр Глывинский в комментарии 24 каналу подтвердил, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) получила решение УЕФА и ведет переговоры о том, чтобы оставить слоган «Героям слава» на футболках.