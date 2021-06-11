В УАФ заявили, що досягли компромісу з УЄФА стосовно форми збірної на Євро-2020

Павелко повідомив, що мільйонні тиражі вже виготовленої форми зможуть вільно продаватися у будь-якій країні світу і ніде не буде заборони на її продаж. Також в УЄФА погодилися взяти до відома рішення Виконкому УАФ з приводу визнання гасел «Слава Україні» та «Героям слава» офіційними футбольними символами України.

Голова Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив, що досяг компромісу з УЄФА з приводу форми збірної на майбутньому Чемпіонаті Європи 2020 року .

«На період проведення матчів турніру до раніше затвердженого дизайну форми, на внутрішній стороні футболок, буде додано ще один елемент. Це затверджена вранці виконкомом УАФ велика емблема національних збірних з мапою України, Тризубом та ще одним написом «Слава Україні». Гасло «Героям Слава!» буде розміщене за мапою, у центрі обрисів кордонів єдиної України, і вірю, що воно стане справжнім оберегом для наших хлопців. Такий унікальний дизайн форми матимуть виключно наші гравці на Євро-2020», — пояснив Павелко.

Також він зазначив, що зараз в УАФ працюють над виготовленням нової атрибутики із затвердженими футбольними гаслами, а також планують провести міжнародний дитячий футбольний турнір під назвою «Слава Україні! Героям Слава!»