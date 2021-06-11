В УАФ заявили, что достигли компромисса с УЕФА по поводу формы сборной на Евро-2020

Павелко сообщил, что миллионные тиражи уже изготовленной формы смогут свободно продаваться в любой стране мира и нигде не будет запрета на ее продажу. Также в УЕФА согласились принять к сведению решение Исполкома УАФ по поводу признания лозунгов «Слава Украине» и «Героям слава» официальным футбольными символами Украины.

«На период проведения матчей турнира к ранее утвержденному дизайну формы, на внутренней стороне футболок, будет добавлен еще один элемент. Это утвержденная утром Исполкомом УАФ большая эмблема национальных сборных с картой Украины, Тризубом и еще одной надписью «Слава Украине». Лозунг «Героям Слава!» будет размещен за картой, в центре очертаний границ единой Украины, и верю, что оно станет настоящим оберегом для наших ребят. Такой уникальный дизайн формы будут иметь исключительно наши игроки на Евро-2020», — пояснил Павелко.

Также он отметил, что сейчас в УАФ работают над изготовлением новой атрибутики с утвержденными футбольными лозунгами, а также планируют провести международный детский футбольный турнир под названием «Слава Украине! Героям Слава!».