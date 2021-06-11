В УАФ заявили, что достигли компромисса с УЕФА по поводу формы сборной на Евро-2020

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что достиг компромисса с УЕФА по поводу формы сборной на предстоящем Чемпионате Европы 2020.
Об этом он написал в своем Facebook.
Павелко сообщил, что миллионные тиражи уже изготовленной формы смогут свободно продаваться в любой стране мира и нигде не будет запрета на ее продажу. Также в УЕФА согласились принять к сведению решение Исполкома УАФ по поводу признания лозунгов «Слава Украине» и «Героям слава» официальным футбольными символами Украины.
«На период проведения матчей турнира к ранее утвержденному дизайну формы, на внутренней стороне футболок, будет добавлен еще один элемент. Это утвержденная утром Исполкомом УАФ большая эмблема национальных сборных с картой Украины, Тризубом и еще одной надписью «Слава Украине». Лозунг «Героям Слава!» будет размещен за картой, в центре очертаний границ единой Украины, и верю, что оно станет настоящим оберегом для наших ребят. Такой уникальный дизайн формы будут иметь исключительно наши игроки на Евро-2020», — пояснил Павелко.
Также он отметил, что сейчас в УАФ работают над изготовлением новой атрибутики с утвержденными футбольными лозунгами, а также планируют провести международный детский футбольный турнир под названием «Слава Украине! Героям Слава!».
- 6 июня сборная Украины по футболу презентовала новую форму, в которой она сыграет на Чемпионате Европы 2020 года. На ней изображены контуры Украины с оккупированным Россией Крымом и размещены надписи «Слава Украине!» и «Героям Слава!»
- В МИД России и Госдуме буквально сразу же возмутились. Россияне требовали запретить форму, но УЕФА одобрила ее.
- Сначала УЕФА заявила, что не имеет претензий к форме украинской сборной, однако уже 10 июня обязала УАФ убрать с футболки лозунг «Героям слава!» Там заявили, что он имеет политическую окраску.
- 11 июня Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) единогласно признал лозунги «Слава Украине» и «Героям слава», размещенные на форме, официальными футбольными символами Украины.