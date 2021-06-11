Работники посольств США и Великобритании примеряли форму футбольной сборной Украины с изображением Крыма

Работники посольства США в Украине сфотографировались в новой форме украинской сборной по футболу, в которой она должна выступить на Евро-2020.

Фото выложили на странице посольства в Facebook.

«С нетерпением ждем первую игру в воскресенье [13 июня]! Мы не знаем, кто победит, но украинская команда будет выглядеть замечательно!» — говорится в подписи к фото.

Позднее фото в новой форме украинской сборной выложили также работники посольства Великобритании в Киеве, поддержав изображение на ней карты Украины с оккупированным Россией Крымом.