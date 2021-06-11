Евро-2020: Сборная Украины собирается играть в форме с лозунгами «Слава Украине» и «Героям слава»

Сборная Украины собирается выступать на Чемпионате Европы по футболу в форме с картой страны с Крымом и официально признанными лозунгами «Слава Украине» и «Героям слава».
Об этом заявил пресс-атташе сборной Украины по футболу Александр Гливинский во время брифинга в украинском медиацентре в Бухаресте 11 июня.
«Эта форма была утверждена УЕФА, и сейчас президент Ассоциации футбола Украины находится в Риме и общается по этому поводу с представителями УЕФА. И да, мы собираемся играть в этой форме. Наша форма утверждена», — сказал он.
Отметим, журналист задал этот вопрос футболисту сборной Украины Роману Безусу, тот объяснил, что не может прокомментировать вопрос, так как это не входит в его компетенцию.
«Мне кажется, что будет сделано все возможное, чтобы дизайн формы остался неизменным», — добавил он.
- 6 июня сборная Украины по футболу презентовала новую форму, в которой она сыграет на Чемпионате Европы 2020 года. На ней изображены контуры Украины с оккупированным Россией Крымом и размещены надписи «Слава Украине!» и «Героям Слава!»
- В МИД России и Госдуме буквально сразу же возмутились. Россияне требовали запретить форму, но УЕФА одобрила ее.
- Сначала УЕФА заявила, что не имеет претензий к форме украинской сборной, однако уже 10 июня обязала УАФ убрать с футболки лозунг «Героям слава!» Там заявили, что он имеет политический окрас.
- 11 июня исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) единогласно признал лозунги «Слава Украине» и «Героям слава», размещенные на форме, официальными футбольными символами Украины.