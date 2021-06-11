Євро-2020: Збірна України збирається грати у формі з гаслами «Слава Україні» та «Героям слава»

Збірна України збирається виступати на Чемпіонаті Європи з футболу у формі з картою країни з Кримом і офіційно визнаними гаслами «Слава Україні» та «Героям слава».
Про це заявив пресаташе збірної України з футболу Олександр Гливинський під час брифінгу в Українському медіацентрі в Бухаресті 11 червня
«Ця форма була затверджена УЄФА і зараз президент Асоціації футболу України перебуває в Римі і спілкується щодо цього з представниками УЄФА. І так, ми збираємося грати в цій формі. Наша форма затверджена», — сказав він.
Зазначимо, журналіст поставив це запитання футболісту збірної України Роману Безусу, той пояснив, що не може прокоментувати питання, бо це не входить в його компетенцію.
«Мені здається, що буде зроблено все можливе, щоб дизайн форми залишився незмінним», — додав він.
- 6 червня збірна України з футболу презентувала нову форму, в якій вона зіграє на Чемпіонаті Європи 2020 року. На ній зображені контури України з окупованим Росією Кримом і розміщені написи «Слава Україні!» та «Героям Слава!»
- У МЗС Росії та Держдумі буквально одразу ж обурилися. Росіяни вимагали заборонити форму, але УЄФА схвалила її.
- Спочатку УЄФА заявила, що не має претензій до форми української збірної, проте вже 10 червня зобовʼязала УАФ прибрати з футболки гасло «Героям слава!» Там заявили, що воно має політичне забарвлення.
- 11 червня Виконком Української асоціації футболу (УАФ) одноголосно визнав гасла «Слава Україні» та «Героям слава», розміщені на формі, офіційними футбольними символами України.