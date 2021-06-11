Євро-2020: Збірна України збирається грати у формі з гаслами «Слава Україні» та «Героям слава»

Збірна України збирається виступати на Чемпіонаті Європи з футболу у формі з картою країни з Кримом і офіційно визнаними гаслами «Слава Україні» та «Героям слава».

Про це заявив пресаташе збірної України з футболу Олександр Гливинський під час брифінгу в Українському медіацентрі в Бухаресті 11 червня

«Ця форма була затверджена УЄФА і зараз президент Асоціації футболу України перебуває в Римі і спілкується щодо цього з представниками УЄФА. І так, ми збираємося грати в цій формі. Наша форма затверджена», — сказав він.

Зазначимо, журналіст поставив це запитання футболісту збірної України Роману Безусу, той пояснив, що не може прокоментувати питання, бо це не входить в його компетенцію.

«Мені здається, що буде зроблено все можливе, щоб дизайн форми залишився незмінним», — додав він.