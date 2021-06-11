Працівники посольств США та Великої Британії приміряли форму футбольної збірної України з зображенням Криму

Працівники посольства США в Україні сфотографувалися в новій формі української збірної з футболу, в якій вона повинна виступити на Євро-2020.

Фото виклали на сторінці посольства у Facebook.

«З нетерпінням чекаємо на першу гру в неділю [13 червня]! Не знаємо, хто переможе, але українська команда виглядатиме чудово!» — йдеться у підписі до фото.

Згодом фото у новій формі української збірної виклали також працівники посольства Великої Британії в Києві, підтримавши зображення на ній карти України з окупованим Росією Кримом.