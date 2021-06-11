Працівники посольств США та Великої Британії приміряли форму футбольної збірної України з зображенням Криму

Працівники посольства США в Україні сфотографувалися в новій формі української збірної з футболу, в якій вона повинна виступити на Євро-2020.
Фото виклали на сторінці посольства у Facebook.
«З нетерпінням чекаємо на першу гру в неділю [13 червня]! Не знаємо, хто переможе, але українська команда виглядатиме чудово!» — йдеться у підписі до фото.
Згодом фото у новій формі української збірної виклали також працівники посольства Великої Британії в Києві, підтримавши зображення на ній карти України з окупованим Росією Кримом.
«Ми не могли не приміряти на себе нову форму збірної України з футболу, на якій зображено мапу країни у її міжнародно визнаних кордонах, включно з Кримом. Бажаємо всім командам успіху, та нехай переможуть найсильніші!» — заявили у дипустанові.
- 6 червня збірна України з футболу презентувала нову форму, в якій вона зіграє на Чемпіонаті Європи 2020 року. На ній зображені контури України з окупованим Росією Кримом і розміщені написи «Слава Україні!» та «Героям Слава!»
- У МЗС Росії та Держдумі буквально одразу ж обурилися. Росіяни вимагали заборонити форму, але УЄФА схвалила її.
- Спочатку УЄФА заявила, що не має претензій до форми української збірної, проте вже 10 червня зобовʼязала УАФ прибрати з футболки гасло «Героям слава!» Там заявили, що воно має політичне забарвлення.
- 11 червня Виконком Української асоціації футболу (УАФ) одноголосно визнав гасла «Слава Україні» та «Героям слава», розміщені на формі, офіційними футбольними символами України.