Bild: В ситуации с формой сборной Украины на УЕФА мог влиять спонсорский контракт с «Газпромом»

Замечания по дизайну формы футбольной сборной Украины могли быть связаны с контрактом о спонсорстве, подписанным между УЕФА и российским «Газпромом».
Об этом пишет Укринформ со ссылкой на немецкую газету Bild.
«Ответом может быть многомиллионный контракт между УЕФА и российской государственной газовой компанией «Газпром», который был подписан всего три недели назад», — говорится в статье под заголовком «Миллионное соглашение между «Газпромом» и УЕФА. Путин купил чемпионат Европы по футболу?»
«Газпром» и УЕФА объявили 19 мая, что договорились о спонсорстве турниров УЕФА для сборных, поэтому концерн теперь имеет партнерские права на Евро-2020. В УЕФА отказались назвать изданию сумму, предусмотренную контрактом, сославшись на конфиденциальность.
Инсайдеры исходят из того, что речь идет о не менее чем €50 млн, говорится в публикации. «То, как деньги России влияют на решение европейских футбольных функционеров, понятно из истории с украинским футболками», — пишет автор.
Он отмечает, что Российский футбольный союз возглавляет председатель правления компании «Газпром нефть» Александр Дюков, который только в апреле был избран членом Исполнительного комитета УЕФА.
В комментарии Bild посол Украины в Германии Андрей Мельник высказал мнение, что жалоба России в УЕФА на фоне спонсорского соглашения с «Газпромом» не является совпадением. «Тот факт, что УЕФА удовлетворяет российскую жалобу по украинской национальной форме буквально через несколько дней после заключения спонсорского соглашения между Европейским футбольным союзом и государственным концерном России «Газпром», более чем подозрителен», — заявил дипломат.
Посол также сообщил, что в пятницу Россия отказала критику Кремля, журналисту немецкой телекомпании ARD Роберту Кемпе в аккредитации на игры в Санкт-Петербурге.
- 6 июня сборная Украины по футболу презентовала новую форму, в которой она сыграет на Чемпионате Европы 2020 года. На ней изображены контуры Украины с оккупированным Россией Крымом и размещены надписи «Слава Украине!» и «Героям Слава!»
- В МИД России и Госдуме буквально сразу же возмутились. Россияне требовали запретить форму, но УЕФА одобрила ее.
- Сначала УЕФА заявила, что не имеет претензий к форме украинской сборной, однако уже 10 июня обязала УАФ убрать с футболки лозунг «Героям слава!» Там заявили, что он имеет политическую окраску.
- 11 июня Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) единогласно признал лозунги «Слава Украине» и «Героям слава», размещенные на форме, официальными футбольными символами Украины.
- 11 июня исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) единогласно признал лозунги «Слава Украине» и «Героям слава», размещенные на форме, официальным футбольным символами Украины. Тогда же председатель УАФ Андрей Павелко сообщил, что достиг компромисса с УЕФА по поводу формы сборной.