Bild: В ситуации с формой сборной Украины на УЕФА мог влиять спонсорский контракт с «Газпромом»

Замечания по дизайну формы футбольной сборной Украины могли быть связаны с контрактом о спонсорстве, подписанным между УЕФА и российским «Газпромом».

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на немецкую газету Bild.

«Ответом может быть многомиллионный контракт между УЕФА и российской государственной газовой компанией «Газпром», который был подписан всего три недели назад», — говорится в статье под заголовком «Миллионное соглашение между «Газпромом» и УЕФА. Путин купил чемпионат Европы по футболу?»

«Газпром» и УЕФА объявили 19 мая, что договорились о спонсорстве турниров УЕФА для сборных, поэтому концерн теперь имеет партнерские права на Евро-2020. В УЕФА отказались назвать изданию сумму, предусмотренную контрактом, сославшись на конфиденциальность.

Инсайдеры исходят из того, что речь идет о не менее чем €50 млн, говорится в публикации. «То, как деньги России влияют на решение европейских футбольных функционеров, понятно из истории с украинским футболками», — пишет автор.

Он отмечает, что Российский футбольный союз возглавляет председатель правления компании «Газпром нефть» Александр Дюков, который только в апреле был избран членом Исполнительного комитета УЕФА.

В комментарии Bild посол Украины в Германии Андрей Мельник высказал мнение, что жалоба России в УЕФА на фоне спонсорского соглашения с «Газпромом» не является совпадением. «Тот факт, что УЕФА удовлетворяет российскую жалобу по украинской национальной форме буквально через несколько дней после заключения спонсорского соглашения между Европейским футбольным союзом и государственным концерном России «Газпром», более чем подозрителен», — заявил дипломат.