Новини

У вихідні центри масової вакцинації працюватимуть у 14 регіонах України. Де їх облаштують

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

У вихідні 12—13 червня центри масової вакцинації від коронавірусу працюватимуть у 14 регіонах.

Про це пише пресслужба МОЗ.

Там робитимуть щеплення тим, хто записався на вакцинацію через додаток «Дія» або через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я. Вакцинуватимуть українців китайським препаратом CoronaVac.

Центри будуть розташовуватися:

  • у Львівській області — 8. З них 3 — у Львові, по одному в Трускавці, Дрогобичі, Стрию та Червонограді;
  • в Одеській області — 7. З них 4 — в Одесі, по одному в Балті, Чорноморську та Ізмаїлі;
  • у Полтавській області — 5. По одному в Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях;
  • у Херсонській області — 3 в Херсоні;
  • у Чернівецькій області — 2 в Чернівцях;
  • у Київській області — 2 у Броварах і Білій Церкві;
  • у Києві — 1;
  • у Тернопільській — 1 у Тернополі;
  • у Рівненській області — 1 у Рівному;
  • у Дніпропетровській області — 1 у Дніпрі;
  • у Хмельницькій області — 1 у Хмельницькому;
  • у Житомирській області — 1 у Житомирі;
  • у Черкаській області — 1 у Черкасах;
  • у Донецькій області — 1 у Маріуполі.

«Робота таких центрів дозволяє значно прискорити темпи вакцинації у країні та захистити проти COVID-19 якомога більше українців. Ми бачимо, що з кожним тижнем долучається все більше міст. Ми закликаємо місцеву владу в інших регіонах відкривати нові центри, щоб охопити ще більше людей», — зазначив заступник міністра та головний санітарний лікар Ігор Кузін.