У вихідні центри масової вакцинації працюватимуть у 14 регіонах України. Де їх облаштують

У вихідні 12—13 червня центри масової вакцинації від коронавірусу працюватимуть у 14 регіонах.

Про це пише пресслужба МОЗ.

Там робитимуть щеплення тим, хто записався на вакцинацію через додаток «Дія» або через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я. Вакцинуватимуть українців китайським препаратом CoronaVac.

Центри будуть розташовуватися:

у Львівській області — 8. З них 3 — у Львові, по одному в Трускавці, Дрогобичі, Стрию та Червонограді;

в Одеській області — 7. З них 4 — в Одесі, по одному в Балті, Чорноморську та Ізмаїлі;

у Полтавській області — 5. По одному в Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях;

у Херсонській області — 3 в Херсоні;

у Чернівецькій області — 2 в Чернівцях;

у Київській області — 2 у Броварах і Білій Церкві;

у Києві — 1;

у Тернопільській — 1 у Тернополі;

у Рівненській області — 1 у Рівному;

у Дніпропетровській області — 1 у Дніпрі;

у Хмельницькій області — 1 у Хмельницькому;

у Житомирській області — 1 у Житомирі;

у Черкаській області — 1 у Черкасах;

у Донецькій області — 1 у Маріуполі.

«Робота таких центрів дозволяє значно прискорити темпи вакцинації у країні та захистити проти COVID-19 якомога більше українців. Ми бачимо, що з кожним тижнем долучається все більше міст. Ми закликаємо місцеву владу в інших регіонах відкривати нові центри, щоб охопити ще більше людей», — зазначив заступник міністра та головний санітарний лікар Ігор Кузін.