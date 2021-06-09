В выходные центры массовой вакцинации будут работать в 14 регионах Украины. Где их обустроят

В выходные 12—13 июня центры массовой вакцинации от коронавируса будут работать в 14 регионах.

Об этом пишет пресс-служба МОЗ.

Там будут прививать тех, кто записался на вакцинацию через приложение «Дія» или через контакт-центр Министерства здравоохранения. Вакцинировать украинцев будут китайским препаратом CoronaVac.

Центры будут располагаться:

во Львовской области — 8. Из них 3 — во Львове, по одному в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде;

в Одесской области — 7. Из них 4 — в Одессе, по одному в Балте, Черноморске и Измаиле;

в Полтавской области — 5. По одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях;

в Херсонской области — 3 в Херсоне;

в Черновицкой области — 2 в Черновцах;

в Киевской области — 2 в Броварах и Белой Церкви;

в Киеве — 1;

в Тернопольской — 1 в Тернополе;

в Ровенской области — 1 в Ровно;

в Днепропетровской области — 1 в Днепре;

в Хмельницкой области — 1 в Хмельницком;

в Житомирской области — 1 в Житомире;

в Черкасской области — 1 в Черкассах;

в Донецкой области — 1 в Мариуполе.

«Работа таких центров позволяет значительно ускорить темпы вакцинации в стране и защитить от COVID-19 как можно больше украинцев. Мы видим, что с каждой неделей присоединяется все больше городов. Мы призываем местные власти в других регионах открывать новые центры, чтобы охватить еще больше людей», — отметил заместитель министра и главный санитарный врач Игорь Кузин.