Кількість повністю вакцинованих українців перевищила 150 тисяч осіб

В Україні за добу медики зробили 48 161 щеплення проти COVID-19, а загалом від початку вакцинації дві дози препарату отримали 152 142 людини.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоровʼя.

Від 24 лютого мобільні бригади медиків зробили вже 1,43 мільйона щеплень, при цому першу дозу отримали 1,28 мільйона осіб. 7 червня найбільше щеплень зробили в Києві — 7 431, а також у Дніпропетровській (5 805), Черкаській (4 338) та Київській (4 055) областях. Найменше людей вакцинували в Чернівецькій (334) та Вінницькій (444) областях.