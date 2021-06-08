Кількість повністю вакцинованих українців перевищила 150 тисяч осіб

В Україні за добу медики зробили 48 161 щеплення проти COVID-19, а загалом від початку вакцинації дві дози препарату отримали 152 142 людини.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоровʼя.
Від 24 лютого мобільні бригади медиків зробили вже 1,43 мільйона щеплень, при цому першу дозу отримали 1,28 мільйона осіб. 7 червня найбільше щеплень зробили в Києві — 7 431, а також у Дніпропетровській (5 805), Черкаській (4 338) та Київській (4 055) областях. Найменше людей вакцинували в Чернівецькій (334) та Вінницькій (444) областях.
Здебільшого люди отримували щеплення препаратом Pfizer — 25 029 доз, і CoronaVac — 21 652 дози. Вакциною Covishield зробили 660 щеплень, а AstraZeneca — 820.
Станом на 8 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 653 525 людей.
- До кінця року Україна повинна отримати 42 мільйони доз вакцин. Так, законтрактовано 34 мільйона доз вакцин: 20 мільйонів доз Pfizer, 10 мільйонів доз Novavax, 2 мільйона доз — AstraZeneca-Covishield, 1,9 мільйона доз вакцини CoronaVac. Окремо в межах міжнародної ініціативи COVAX очікується 8 мільйонів доз вакцин.
- В Україну вже доставили 1 млн 715 тисяч доз вакцин компанії Sinovac, 500 тисячz доз вакцини AstraZeneca-Covishield, 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech через прямі закупівлі. У межах глобальної ініціативи СOVAX в країну прибули 367 тисяч доз AstraZeneca-SKBio, майже 240 тисяч доз Pfizer і 705 тисяч доз AstraZeneca.
- Національний план вакцинації від COVID-19 передбачає, що всіх українців прищеплять державним коштом. Цей план складається з пʼяти етапів. На останньому вакцинують усіх, хто не потрапляє до груп ризику.
- В Україні відкрили три великих центри вакцинації: у Києві (на базі Міжнародного виставкового центру), Львові (на базі стадіону «Арена Львів») та в Одесі (на базі Національного університету «Одеська юридична академія»). У центрах вакцинують тих, хто записався через «Дію».
- Згодом в Одесі вирішили відкрити ще три великі центри вакцинації від коронавірусу. Один центр відкриють у Тернополі.