Количество полностью вакцинированных украинцев превысило 150 тысяч человек

В Украине за сутки 7 июня медики сделали 48 161 прививку против COVID-19, а в целом с начала вакцинации две дозы получили 152 142 человека.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

С 24 февраля мобильные бригады медиков сделали уже 1,43 миллиона прививок, при этом первую дозу получили 1,28 миллиона человек. 7 июня больше всего прививок сделали в Киеве — 7 431, а также в Днепропетровской (5 805), Черкасской (4 338) и Киевской (4 055) областях. Меньше всего людей вакцинировали в Черновицкой (334) и Винницкой (444) областях.