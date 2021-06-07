В Украине установили рекорд по вакцинации: за неделю привили 240,5 тысячи человек

В Украине за неделю против коронавируса вакцинировали рекордное количество людей — с 31 мая по 6 июня были привиты 240 543 человека.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
По данным Минздрава, на прошлой неделе первой дозой вакцинировали 219 202 человека, второй — 21 341 человека.
Так только в воскресенье, 6 июня, против COVID-19 привили 24 860 человек, из них 24 406 — получили первую дозу вакцины, остальные — были полностью иммунизированы.
Всего с начала кампании по вакцинации сделали 1 388 124 прививки, 147 118 человек уже получили обе необходимые дозы вакцины против коронавируса.
- Национальный план вакцинации от COVID-19 предусматривает, что всех украинцев привьют за государственный счет. Этот план состоит из пяти этапов. На последнем вакцинируют всех, кто не попадает в группы риска.
- В Украине открыли три крупных центра вакцинации: в Киеве (на базе Международного выставочного центра), Львове (на базе стадиона «Арена Львов») и в Одессе (на базе Национального университета «Одесская юридическая академия»). В центрах вакцинируют тех, кто записался через «Дію».
- Впоследствии в Одессе решили открыть еще три крупных центра вакцинации от коронавируса. Еще один откроют в Тернополе.