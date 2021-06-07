В Украине установили рекорд по вакцинации: за неделю привили 240,5 тысячи человек

В Украине за неделю против коронавируса вакцинировали рекордное количество людей — с 31 мая по 6 июня были привиты 240 543 человека.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

По данным Минздрава, на прошлой неделе первой дозой вакцинировали 219 202 человека, второй — 21 341 человека.