В Україні встановили рекорд із вакцинації: за тиждень щепили 240,5 тисячі людей

В Україні за тиждень проти коронавірусу вакцинували рекордну кількість людей — з 31 травня до 6 червня були щеплені 240 543 особи.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
За даними МОЗ, минулого тижня першою дозою вакцинували 219 202 людей, другою — 21 341 особу.
Так лише у неділю, 6 червня, проти COVID-19 щепили 24 860 осіб, з них 24 406 — отримали першу дозу вакцини, решта — були повністю імунізовані.
Загалом від початку кампанії з вакцинації зробили 1 388 124 щеплення, 147 118 осіб вже отримали обидві необхідні дози вакцини проти коронавірусу.
- Національний план вакцинації від COVID-19 передбачає, що всіх українців прищеплять державним коштом. Цей план складається з пʼяти етапів. На останньому вакцинують усіх, хто не потрапляє до груп ризику.
- В Україні відкрили три великих центри вакцинації: у Києві (на базі Міжнародного виставкового центру), Львові (на базі стадіону «Арена Львів») та в Одесі (на базі Національного університету «Одеська юридична академія»). У центрах вакцинують тих, хто записався через «Дію».
- Згодом в Одесі вирішили відкрити ще три великі центри вакцинації від коронавірусу. Ще один відкриють у Тернополі.