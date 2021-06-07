В Україні встановили рекорд із вакцинації: за тиждень щепили 240,5 тисячі людей

В Україні за тиждень проти коронавірусу вакцинували рекордну кількість людей — з 31 травня до 6 червня були щеплені 240 543 особи.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

За даними МОЗ, минулого тижня першою дозою вакцинували 219 202 людей, другою — 21 341 особу.