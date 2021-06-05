У Сербії та Аргентині почали виробляти російську вакцину «Супутник V»

Аргентина та Сербія офіційно почали промислове виробництво російської вакцини від коронавірусу «Супутник V».
Про це повідомляє Reuters з посиланням на російський держтелеканал «Россия 24».
Агентство пише, що в ефірі каналу показали, як президент Росії Володимир Путін через відеозвʼязок спостерігав за початком виробництва вакцин в обох країнах.
Російська вакцина, вироблена в Аргентині та Сербії, спочатку буде використовуватися для внутрішніх потреб, а згодом, як йдеться у заяві Російського фонду прямих інвестицій, який займається продажем вакцини, її будуть експортувати.
«Радіо Свобода» зазначає, що у Сербії вакцину вироблятимуть на базі інституту «Торлак». Пробне виробництво вакцини у країні розпочали у квітні — субстанцію для неї привозять з Росії, в Белграді її лише пакують в ампули. Досі було вироблено три пробні серії, які пройшли відповідний контроль у Росії. На цьому етапі планують виробити чотири мільйони доз. Згодом белградський інститут мав би опанувати повний цикл виробництва вакцини.
Російська вакцина не визнана Всесвітньою організацією охорони здоровʼя (ВООЗ) та Європейським агентством з лікарських засобів.
Нагадаємо, влада Словаччини у квітні заявила, що отримані зразки «Супутника V» відрізняються від тих, про які писав науковий журнал The Lancet. У відповідь Росія зажадала повернути препарат.
Також через російську вакцину у Словаччині навіть сталася політична криза — міністра охорони здоровʼя звільнили за таємну закупівлю «Супутника V», а пізніше подав у відставку премʼєр Ігор Матович.
- Медичний журнал The Lancet опублікував підсумки третьої фази випробувань препарату «Супутник V». Вакцина виявилася ефективною на 91,6%, раніше її творці заявляли про 95%.
- 4 березня Євросоюз почав розгляд російської вакцини «Супутник V» в прискореному режимі. Водночас у європейському регуляторі сумніваються в ефективності цієї вакцини. Там зазначають, що даних для її визначення недостатньо, і називають препарат «російською рулеткою».