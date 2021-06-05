В Сербии и Аргентине начали производить российскую вакцину «Спутник V»

Аргентина и Сербия официально начали промышленное производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на российский гостелеканал «Россия 24».

Агентство пишет, что в эфире канала показали, как президент России Владимир Путин через видеосвязь наблюдал за началом производства вакцин в обеих странах.

Российская вакцина, произведенная в Аргентине и Сербии, сначала будет использоваться для внутренних нужд, а позже, как говорится в заявлении Российского фонда прямых инвестиций, который занимается продажей вакцины, ее будут экспортировать.

«Радио Свобода» отмечает, что в Сербии вакцину будут производить на базе института «Торлак». Пробное производство вакцины в стране начали в апреле — субстанцию для нее привозят из России, в Белграде ее только пакуют в ампулы. До сих пор было произведено три пробные серии, которые прошли соответствующий контроль в России. На этом этапе планируют произвести четыре миллиона доз. Позже белградский институт должен овладеть полным циклом производства вакцины.

Российская вакцина не признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Европейским агентством по лекарственным средствам.