В Словакии пока не одобрили российскую вакцину. Официально — из-за недостаточного количества данных, но СМИ назвали другую причину

Словацкий государственный институт контроля за медпрепаратами пока не одобрил российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», закупка которой привела к отставке главы правительства.
Об этом сообщила пресс-секретарь института Магдалена Юркемикова словацкому агентству TASR.
По ее словам, это решение связано с недостаточным количеством данных от производителя, несоответствием лекарственных форм и невозможностью сравнивать разные партии вакцины, которые используются в различных исследованиях и странах.
В институте отметили, что смогли провести лабораторные тесты только по 11 из 14 параметров.
При этом словацкое издание Dennik N сообщает, что завезенные в Словакию российские вакцины не полностью идентичным тем, результаты которых были опубликованы в журнале The Lancet. Именно на это исследование ссылались в словацком правительстве, объясняя свое решение о закупке российского препарата.
Dennik N, ссылаясь на заключение института, также пишет, что «Спутник V» испытали на несколько показателей, в том числе стерильность, прозрачность и аномальная токсичность. Однако этой информации недостаточно, чтобы сделать окончательный вывод об эффективности и безопасности препарата.
Поэтому институт решил не рекомендовать вакцинацию населения «Спутником V». Это, отметили, является общей позицией института и Министерства здравоохранения.
Издание также отмечает, что словацкие эксперты не могут оценить вакцину настолько всесторонне, как Европейское агентство по лекарственным средствам.
- В начале марта правительство Словакии подтвердило, что приобрело у России 2 миллиона доз ее вакцины от коронавируса «Спутник V». Это вызвало общественное возмущение в стране, а две небольшие партии пригрозили выйти из коалиции из-за таких договоренностей премьера.
- В Словакии в результате политического кризиса, вспыхнувшего из-за тайной закупки российской вакцины, в отставку отправили министра здравоохранения Марека Крайчи.
- Партия «Свобода и справедливость» вышла из парламентской коалиции. Она требовала отставки премьера Игоря Матовича из-за тайной закупки российской вакцины.
- Ранее Матович шутил, что пообещал России в обмен на вакцины «Закарпатскую Украину». Позже он извинился за свои слова и отметил, что Словакия — друг Украины.
- 28 марта Матович заявил, что подает в отставку. Премьер отметил, что снимает встречные требования к партнерам по коалиции, прокомментировав это словацкой пословицей: «Кто к тебе с камнем, ты к тому с хлебом». А уже 1 апреля в стране назначили нового премьера — им стал министр финансов Эдуард Гегер.