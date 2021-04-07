В Словакии пока не одобрили российскую вакцину. Официально — из-за недостаточного количества данных, но СМИ назвали другую причину

Словацкий государственный институт контроля за медпрепаратами пока не одобрил российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», закупка которой привела к отставке главы правительства.

Об этом сообщила пресс-секретарь института Магдалена Юркемикова словацкому агентству TASR.

По ее словам, это решение связано с недостаточным количеством данных от производителя, несоответствием лекарственных форм и невозможностью сравнивать разные партии вакцины, которые используются в различных исследованиях и странах.

В институте отметили, что смогли провести лабораторные тесты только по 11 из 14 параметров.

При этом словацкое издание Dennik N сообщает, что завезенные в Словакию российские вакцины не полностью идентичным тем, результаты которых были опубликованы в журнале The Lancet. Именно на это исследование ссылались в словацком правительстве, объясняя свое решение о закупке российского препарата.