У Словаччині поки не схвалили російську вакцину. Офіційно — через недостатню кількість даних, але ЗМІ назвали іншу причину

Словацький державний інститут контролю за медпрепаратами поки не схвалив російську вакцину проти коронавірусу «Супутник V», закупівля якої призвела до відставки глави уряду.

Про це повідомила речниця інституту Маґдалена Юркемікова словацькому агентству TASR.

За її словами, це рішення пов’язано з недостатньою кількістю даних від виробника, невідповідністю лікарських форм і неможливістю порівнювати різні партії вакцини, які використовуються в різних дослідженнях і країнах.

В інституті зазначили, що змогли провести лабораторні тести лише щодо 11 з 14 параметрів.

Водночас словацьке видання Dennik N повідомляє, що завезені до Словаччини російські вакцини не є повністю ідентичними з тими, результати яких були опубліковані у журналі The Lancet. Саме на це дослідження посилалися у словацькому уряді, пояснюючи своє рішення про закупівлю російського препарату.