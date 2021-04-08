«Нарушение контракта»: Россия попросила у Словакии вернуть приобретенную партию вакцины «Спутник V»

Россия попросила Словакию вернуть приобретенную партию вакцины от коронавируса «Спутник V».

Об этом говорится на официальной Twitter-странице вакцины.

Там считают, что в Словакии начали кампанию по дезинформации относительно «Спутника V». В частности, информация о том, что присланные дозы не соответствуют данным, которые были опубликованы в авторитетном медицинском журнале The Lancet, является фейковой.