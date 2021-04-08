«Нарушение контракта»: Россия попросила у Словакии вернуть приобретенную партию вакцины «Спутник V»

Россия попросила Словакию вернуть приобретенную партию вакцины от коронавируса «Спутник V».
Об этом говорится на официальной Twitter-странице вакцины.
Там считают, что в Словакии начали кампанию по дезинформации относительно «Спутника V». В частности, информация о том, что присланные дозы не соответствуют данным, которые были опубликованы в авторитетном медицинском журнале The Lancet, является фейковой.
Российский фонд прямых инвестиций, который занимается продвижением «Спутника V» в мире, направил письмо властям Словакии с просьбой вернуть партию вакцины из-за многочисленных нарушений контракта. Там отметили, что тестирование этой партии провели не в лабораториях, сертифицированных ЕС.
- В начале марта правительство Словакии подтвердило, что купило у России 2 миллиона доз ее вакцины от коронавируса «Спутник V». Это вызвало общественное возмущение в стране, а две небольшие партии пригрозили выйти из коалиции из-за таких договоренностей премьера.
- 11 марта уволили министра здравоохранения Марека Крайчи. А 28 марта премьер Игорь Матович заявил, что подает в отставку. Он отметил, что снимает встречные требования к партнерам по коалиции, прокомментировав это словацкой пословицей: «Кто к тебе с камнем, ты к тому с хлебом». Уже 1 апреля в стране назначили нового премьера — им стал министр финансов Эдуард Гегер.
- 6 апреля фармацевтический регулятор Словакии — госинститут контроля за медпрепаратами — сообщил, что пока не может утвердить «Спутник V» для вакцинации на территории страны. В ведомстве объясняли, что не имеют достаточного количества данных от производителя о безопасности и эффективности препарата. Там рассказали, что данные о вакцине, которую они получили, отличаются от опубликованных в авторитетном медицинском журнале The Lancet.
- Уже после отставки, 8 апреля Матович сообщил о визите в Москву — будет договариваться о поставках российской вакцины в Словакию.