Экс-премьер Словакии приехал в Россию за «Спутником V». Он потерял должность именно из-за закупки этой вакцины

Бывший премьер-министр Словакии Игорь Матович, который подал в отставку из-за скандала с тайной закупкой российской вакцины «Спутник V», приехал в Россию для проведения встречи по поставкам этого препарата. Он призвал своих соотечественников «держать кулаки».

Об этом Матович сообщил в Facebook.

В Москве экс-премьер встретится с Кириллом Дмитриевым — гендиректором Российского фонда прямых инвестиций, которому непосредственно подчиняется производитель вакцины «Спутник V». Именно с ним Матович согласовал контракт на 2 миллиона доз вакцины для Словакии.

«Переговоры, конечно, будут связаны с вакциной. Любые препятствия и систематические попытки не допустить «Спутник V» в Словакию я осуждаю от всего сердца и сделаю все, что смогу, чтобы [...] миллионы человек в Словакии наконец могли начать делать прививки «Спутником V». Результаты сообщу», — написал Матович.

Отметим, накануне стало известно, что Словацкий госинститут контроля за медпрепаратами решил пока не одобрять «Спутник V» из-за недостатка данных. Словацкое издание Dennik N также писало, что завезенные в страну российские вакцины не являются полностью идентичными с теми, результаты которых были опубликованы в научном журнале The Lancet. Именно на это исследование ссылались в словацком правительстве, объясняя свое решение о закупке российского препарата.