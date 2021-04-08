Экс-премьер Словакии приехал в Россию за «Спутником V». Он потерял должность именно из-за закупки этой вакцины

Бывший премьер-министр Словакии Игорь Матович, который подал в отставку из-за скандала с тайной закупкой российской вакцины «Спутник V», приехал в Россию для проведения встречи по поставкам этого препарата. Он призвал своих соотечественников «держать кулаки».
Об этом Матович сообщил в Facebook.
В Москве экс-премьер встретится с Кириллом Дмитриевым — гендиректором Российского фонда прямых инвестиций, которому непосредственно подчиняется производитель вакцины «Спутник V». Именно с ним Матович согласовал контракт на 2 миллиона доз вакцины для Словакии.
«Переговоры, конечно, будут связаны с вакциной. Любые препятствия и систематические попытки не допустить «Спутник V» в Словакию я осуждаю от всего сердца и сделаю все, что смогу, чтобы [...] миллионы человек в Словакии наконец могли начать делать прививки «Спутником V». Результаты сообщу», — написал Матович.
Отметим, накануне стало известно, что Словацкий госинститут контроля за медпрепаратами решил пока не одобрять «Спутник V» из-за недостатка данных. Словацкое издание Dennik N также писало, что завезенные в страну российские вакцины не являются полностью идентичными с теми, результаты которых были опубликованы в научном журнале The Lancet. Именно на это исследование ссылались в словацком правительстве, объясняя свое решение о закупке российского препарата.
- В начале марта правительство Словакии подтвердило, что приобрело у России 2 миллиона доз ее вакцины от коронавируса «Спутник V». Это вызвало общественное возмущение в стране, а две небольшие партии пригрозили выйти из коалиции из-за таких договоренностей премьера.
- Партия «Свобода и справедливость» вышла из парламентской коалиции. Она требовала отставки премьера Игоря Матовича из-за тайной закупки российской вакцины.
- Сначала из-за тайной закупки российской вакцины в отставку отправили министра здравоохранения Марека Крайчи. А 28 марта и сам Матович заявил, что подает в отставку. Он отметил, что снимает встречные требования к партнерам по коалиции, прокомментировав это словацкой пословицей: «Кто к тебе с камнем, ты к тому с хлебом». А уже 1 апреля в стране назначили нового премьера — им стал министр финансов Эдуард Гегер.
- Ранее Матович шутил, что пообещал России в обмен на вакцины «Закарпатскую Украину». Позже он извинился за свои слова и отметил, что Словакия — друг Украины.