Россия отреагировала на заявления о продаже Словакии другого «Спутника V». Жалуется на «провокации врагов»

Разработчики российской вакцины «Спутник V» называют «фейком» информацию о том, что предоставленный Словакии препарат отличается от того, результаты испытаний которого были опубликованы в научном журнале The Lancet.

Об этом сообщили на странице разработчиков вакцины в Twitter.

Накануне словацкое издание Dennik N сообщило, что завезенные в страну российские вакцины не являются полностью идентичными образцам, о которых писали в The Lancet. Именно на это исследование ссылались в словацком правительстве, объясняя свое решение о закупке российского препарата.

Производители «Спутника», комментируя этот материал, написали, что в ближайшее время ожидают «дополнительных фейковых новостей и провокаций от врагов «Спутника V» в Словакии, которые пытаются дискредитировать вакцину».

6 апреля фармацевтический регулятор Словакии — госинститут контроля за медпрепаратами — сообщил, что пока не может одобрить «Спутник V» для вакцинации на территории страны. В ведомстве объясняли, что не имеют достаточного количества данных от производителя о безопасности и эффективности препарата.