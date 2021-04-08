Россия отреагировала на заявления о продаже Словакии другого «Спутника V». Жалуется на «провокации врагов»

Разработчики российской вакцины «Спутник V» называют «фейком» информацию о том, что предоставленный Словакии препарат отличается от того, результаты испытаний которого были опубликованы в научном журнале The Lancet.
Об этом сообщили на странице разработчиков вакцины в Twitter.
Накануне словацкое издание Dennik N сообщило, что завезенные в страну российские вакцины не являются полностью идентичными образцам, о которых писали в The Lancet. Именно на это исследование ссылались в словацком правительстве, объясняя свое решение о закупке российского препарата.
Производители «Спутника», комментируя этот материал, написали, что в ближайшее время ожидают «дополнительных фейковых новостей и провокаций от врагов «Спутника V» в Словакии, которые пытаются дискредитировать вакцину».
6 апреля фармацевтический регулятор Словакии — госинститут контроля за медпрепаратами — сообщил, что пока не может одобрить «Спутник V» для вакцинации на территории страны. В ведомстве объясняли, что не имеют достаточного количества данных от производителя о безопасности и эффективности препарата.
- В начале марта правительство Словакии подтвердило, что приобрело у России 2 миллиона доз ее вакцины от коронавируса «Спутник V». Это вызвало общественное возмущение в стране, а две небольшие партии пригрозили выйти из коалиции из-за таких договоренностей премьера.
- Партия «Свобода и справедливость» вышла из парламентской коалиции. Она требовала отставки премьера Игоря Матовича из-за тайной закупки российской вакцины.
- 11 марта уволили министра здравоохранения Марека Крайчи. А 28 марта и сам Матович заявил, что подает в отставку. Он отметил, что снимает снимает встречные требования к партнерам по коалиции, прокомментировав это словацкой пословицей: «Кто к тебе с камнем, ты к тому с хлебом». А уже 1 апреля в стране назначили нового премьера — им стал министр финансов Эдуард Гегер.
- Матович 8 апреля, уже после отставки, сообщил о визите в Москву — будет договариваться о поставках российской вакцины в Словакию.
- Ранее Матович шутил, что пообещал России в обмен на вакцины «Закарпатскую Украину». Позже он извинился за свои слова и отметил, что Словакия — друг Украины.