Новини

Росія відреагувала на заяви про продаж Словаччині іншого «Супутника V». Нарікає на «провокації ворогів»

Автор:
Вікторія Мартинюк
Дата:
Росія відреагувала на заяви про продаж Словаччині іншого «Супутника V». Нарікає на «провокації ворогів»

Офіційний сайт мера Москви

Розробники російської вакцини «Супутник V» називають «фейком» інформацію, що наданий Словаччині препарат відрізняється від того, результати випробувань якого були опубліковані в науковому журналі The Lancet.

Про це повідомили на сторінці розробників вакцини у Twitter.

Напередодні словацьке видання Dennik N повідомило, що завезені до країни російські вакцини не є повністю ідентичними зі зразками, про які писали в The Lancet. Саме на це дослідження посилалися у словацькому уряді, пояснюючи своє рішення про закупівлю російського препарату.

Виробники «Супутника», коментуючи цей матеріал, написали, що найближчим часом очікують «додаткових фейкових новин і провокацій від ворогів «Супутника V» у Словаччині, які намагаються дискредитувати вакцину».

6 квітня фармацевтичний регулятор Словаччини — держінститут контролю за медпрепаратами — повідомив, що поки не може схвалити «Супутник V» для вакцинації на території країни. У відомстві пояснювали, що не мають достатньої кількості даних від виробника про безпеку і ефективність препарату.

  • На початку березня уряд Словаччини підтвердив, що придбав у Росії 2 мільйони доз її вакцини від коронавірусу «Супутник V». Це викликало суспільне обурення у країні, а дві невеликі партії пригрозили вийти з коаліції через такі домовленості прем’єра.
  • Партія «Свобода та справедливість» вийшла з парламентської коаліції. Вона вимагала відставки прем’єра Ігоря Матовича через таємну закупку російської вакцини.
  • 11 березня звільнили міністра охорони здоров’я Марека Крайчі. А 28 березня і сам Матович заявив, що подає у відставку. Він зазначив, що знімає зустрічні вимоги до партнерів по коаліції, прокоментувавши це словацьким прислів’ям: «Хто до тебе з каменем, ти до нього з хлібом». А вже 1 квітня у країні призначили нового премʼєра — ним став міністр фінансів Едуард Гегер.
  • Матович 8 квітня, вже після відставки, повідомив про візит у Москву — буде домовлятися про поставки російської вакцини в Словаччину.
  • Раніше Матович жартував, що пообіцяв Росії в обмін на вакцини «Закарпатську Україну». Пізніше він вибачився за свої слова і зазначив, що Словаччина — друг України.