«Порушення контракту»: Росія попросила у Словаччини повернути придбану партію вакцини «Супутник V»

Росія попросила Словаччину повернути придбану партію вакцини від коронавірусу «Супутник V».

Про це йдеться на офіційній Twitter-сторінці вакцини.

Там вважають, що у Словаччині почали кампанію з дезінформації щодо російської вакцини. Зокрема, інформація про те, що надіслані дози не відповідають даним, які були опубліковані в авторитетному медичному журналі The Lancet, є фейковою.