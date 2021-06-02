«Нам не буде чим платити за українську армію». Зеленський заявив, що «Північний потік — 2» позбавить фінансування ЗСУ

У разі запуску російського газопроводу «Північний потік — 2» Україна недоотримуватиме щонайменше $3 млрд на рік, які заробляла на транзиті газу до Європи, і не зможе фінансувати свою армію.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з делегацією Конгресу США у Києві 2 червня.

«Північний потік — 2» відключить Україну від постачання газу, а значить, «відключить» нас щонайменше від 3 мільярдів доларів на рік… Нам не буде чим платити за українську армію», — сказав він.

За словами Зеленського, Україна на східному кордоні захищає Європу та європейські цінності, для чого їй потрібне сильне та добре забезпечене військо.

«Не дати добудувати та ввести в експлуатацію «Північний потік — 2» можуть лише США й адміністрація президента Байдена. «Північний потік — 2» — це не просто енергетична безпека, про яку говорять усі дипломати й політики, це окрема потужна зброя РФ, яку дають їй сьогодні до рук. А потім Європа запитує про те, як можна захиститися від Росії. Відповідь дуже проста — не давати зброю ворогу», — наголосив президент України.