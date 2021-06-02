«Нам нечем будет платить за украинскую армию». Зеленский заявил, что «Северный поток — 2» лишит финансирования ВСУ

В случае запуска российского газопровода «Северный поток — 2» Украина недополучит минимум $3 млрд в год, которые зарабатывала на транзите газа в Европу, и не сможет финансировать свою армию.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с делегацией Конгресса США в Киеве 2 июня.

«Северный поток — 2» отключит Украину от поставок газа, а значит, «отключит» нас по меньшей мере от 3 миллиардов долларов в год... Нам нечем будет платить за украинскую армию», — сказал он.

По словам Зеленского, Украина на восточной границе защищает Европу и европейские ценности, для чего ей нужно сильное и хорошо обеспеченное войско.

«Не дать достроить и ввести в эксплуатацию «Северный поток — 2» могут только США и администрация президента Байдена. «Северный поток — 2» — это не просто энергетическая безопасность, о которой говорят все дипломаты и политики, это отдельное мощное оружие РФ, которое дают ей сегодня в руки. А потом Европа спрашивает о том, как можно защититься от России. Ответ очень прост — не давать оружие врагу», — подчеркнул президент Украины.