НАТО обмежило доступ білоруської місії в свою штаб-квартиру в Брюсселі. Генеральний секретар Єнс Столтенберг оголосив, що це один із заходів у відповідь на примусову посадку в Мінську літака Ryanair і подальше затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича і його дівчини Софії Сапеги.
Про це повідомляє «Російська служба ВВС».
«Ми вирішили обмежити доступ білоруського персоналу в штаб-квартиру НАТО», — сказав Столтенберг, але не уточнив, як саме буде обмежений доступ.
Столтенберг раніше назвав посадку лайнера і арешт Протасевича «державним викраденням». Він вимагав відпустити Протасевича і говорив, що до цього може бути причетна Росія.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про замінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29.
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