НАТО обмежило доступ білоруської місії в свою штаб-квартиру в Брюсселі. Генеральний секретар Єнс Столтенберг оголосив, що це один із заходів у відповідь на примусову посадку в Мінську літака Ryanair і подальше затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича і його дівчини Софії Сапеги.

Про це повідомляє «Російська служба ВВС».

«Ми вирішили обмежити доступ білоруського персоналу в штаб-квартиру НАТО», — сказав Столтенберг, але не уточнив, як саме буде обмежений доступ.

Столтенберг раніше назвав посадку лайнера і арешт Протасевича «державним викраденням». Він вимагав відпустити Протасевича і говорив, що до цього може бути причетна Росія.