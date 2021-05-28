Генсек НАТО вважає, що Росія причетна до захоплення Білоруссю літака Ryanair

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Білорусь під час захоплення літака Ryanair координувала свої дії з Росією.

Про це він заявив в інтерв’ю Sky News.

«Ми знаємо про дуже тісні відносини між Росією і Білоруссю, і тому важко повірити, що режим в Мінську міг зробити щось подібне без будь-якої координації з Росією», — зазначив Столтенберг.

Він підкреслив, що немає жодних сумнівів у тому, що посадка літака була здійснена винятково для затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича та його дівчини.

«Будь-яка інша спроба розповісти іншу історію просто не ґрунтується на фактах. Я думаю, всі бачать, що сталося, і що коли літак вилетів з Мінська, були затримані двоє людей», — додав Столтенберг.