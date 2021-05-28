Генсек НАТО считает, что Россия причастна к захвату Беларусью самолета Ryanair

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Беларусь во время захвата самолета Ryanair координировала свои действия с Россией.
Об этом он заявил в интервью Sky News.
«Мы знаем об очень тесных отношениях между Россией и Беларусью, и поэтому трудно поверить, что режим в Минске мог сделать что-то подобное без какой-либо координации с Россией», — отметил Столтенберг.
Он подчеркнул, что нет никаких сомнений в том, что посадка самолета была осуществлена исключительно для задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки.
«Любая другая попытка рассказать другую историю просто не основывается на фактах. Я думаю, все видят, что произошло, и когда самолет вылетел из Минска, были задержаны два человека», — добавил Столтенберг.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которое в итоге не подтвердилось. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29.
- 24 мая власти Беларуси заявили, что письмо с уведомлением о якобы минировании самолета Ryanair получили от «солдат ХАМАС». Однако там сразу это опровергли.
- Украина, Великобритания, Латвия, Литва и ряд других стран прекратили авиасообщение с Беларусью и временно приостановили разрешение авиакомпании «Белавиа».