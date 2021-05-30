У Білорусі затримали головного редактора інтернет-видання Hrodna.Life

У Білорусі в неділю, 30 травня, правоохоронці затримали головного редактора гродненського новинного інтернет-видання Hrodna.Life Олексія Шоту.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила Білоруська асоціація журналістів (БАЖ).

За даними «Белсат», Шоту затримали на очах у родини біля будинку, де він живе. Також зазначається, що поруч стояв білий мікроавтобус, з якого вийшли невідомі та, не пояснивши нічого, сказали журналісту їхати з ними.

«Коли його виводили з дому після обшуку, він крикнув, що справа стосується NEXTA. Зараз міліціонери їдуть з обшуками на інші адреси», — додали в «Белсат».

Згодом у міліції Гродна прокоментували затримання Олексія Шоти.

«Виявлено факт розміщення сайтом Hrodna.Life інформаційної продукції, визнаної в установленому порядку екстремістською», — заявили правоохоронці.