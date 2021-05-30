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У Білорусі затримали головного редактора інтернет-видання Hrodna.Life

Автор:
Катерина Кадакова
Дата:

У Білорусі в неділю, 30 травня, правоохоронці затримали головного редактора гродненського новинного інтернет-видання Hrodna.Life Олексія Шоту.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила Білоруська асоціація журналістів (БАЖ).

За даними «Белсат», Шоту затримали на очах у родини біля будинку, де він живе. Також зазначається, що поруч стояв білий мікроавтобус, з якого вийшли невідомі та, не пояснивши нічого, сказали журналісту їхати з ними.

«Коли його виводили з дому після обшуку, він крикнув, що справа стосується NEXTA. Зараз міліціонери їдуть з обшуками на інші адреси», — додали в «Белсат».

Згодом у міліції Гродна прокоментували затримання Олексія Шоти.

«Виявлено факт розміщення сайтом Hrodna.Life інформаційної продукції, визнаної в установленому порядку екстремістською», — заявили правоохоронці.

За даними міліції, йдеться про інформацію Telegram-каналу, який раніше визнали «екстремістським». Також наголошується, що головного редактора Hrodna.Life уже притягували до відповідальності за публікацію постів із Telegram-каналу NEXTA.

Зауважимо, на канал УВС гродненського облвиконкому в YouTube відео з інформацією про затримання Шоти завантажили 28 травня.

«Наразі правоохоронці проводять огляд за місцем проживання Шоти, вилучається оргтехніка для подальшого направлення її на експертизу», — повідомив речник управління.

О 18:30 «Белсат» повідомив, що затриманого відпустили.

«У нього забрали ноутбук, телефон, три старих жорстких диски і біло-червоно-білу парасольку», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що незабаром відбудеться суд, Олексія Шоту звинувачують у «поширенні екстремістських матеріалів».