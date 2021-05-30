В Беларуси задержали главного редактора интернет-издания Hrodna.Life

В Беларуси в воскресенье, 30 мая, правоохранители задержали главного редактора гродненского новостного интернет-издания Hrodna.Life Алексея Шоту.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила Беларусская ассоциация журналистов (БАЖ).

По данным «Белсат», Шота задержали на глазах у семьи около дома, где он живет. Также отмечается, что рядом стоял белый микроавтобус, из которого вышли неизвестные и, ничего не объяснив, сказали журналисту ехать с ними.

«Когда его выводили из дома после обыска, он крикнул, что дело из-за NEXTA. Сейчас милиционеры едут с обысками на другие адреса», — добавили в «Белсат».

Позже в милиции Гродно прокомментировали задержание Алексея Шоты.

«Выявлен факт размещения сайтом Hrodna.Life информационной продукции, признанной в установленном порядке экстремистской», — заявили правоохранители.