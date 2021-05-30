В Беларуси задержали главного редактора интернет-издания Hrodna.Life

В Беларуси в воскресенье, 30 мая, правоохранители задержали главного редактора гродненского новостного интернет-издания Hrodna.Life Алексея Шоту.
Об этом в своем Telegram-канале сообщила Беларусская ассоциация журналистов (БАЖ).
По данным «Белсат», Шота задержали на глазах у семьи около дома, где он живет. Также отмечается, что рядом стоял белый микроавтобус, из которого вышли неизвестные и, ничего не объяснив, сказали журналисту ехать с ними.
«Когда его выводили из дома после обыска, он крикнул, что дело из-за NEXTA. Сейчас милиционеры едут с обысками на другие адреса», — добавили в «Белсат».
Позже в милиции Гродно прокомментировали задержание Алексея Шоты.
«Выявлен факт размещения сайтом Hrodna.Life информационной продукции, признанной в установленном порядке экстремистской», — заявили правоохранители.
По данным милиции, речь идет об информации Telegram-канала, который ранее признали «экстремистским». Также отмечается, что главреда Hrodna.Life уже привлекали к ответственности за публикацию постов с Telegram-канала NEXTA.
Отметим, на канал УВД гродненского облисполкома в YouTube видео с информацией о задержании Шоты загрузили 28 мая.
«Сейчас правоохранители проводят осмотр по месту жительства Шоты, изымается оргтехника для дальнейшего ее направления на экспертизу», — сообщил представитель управления.
В 18:30 «Белсат» сообщил, что задержанного отпустили.
«У него забрали ноутбук, телефон, три старых жестких диска и бело-красно-белый зонтик», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что скоро состоится суд, Алексея Шоту обвиняют в «распространении экстремистских материалов».
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