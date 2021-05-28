Слідком Білорусі стверджує, що повідомлень про мінування літака Ryanair було декілька

У Слідчому комітеті Білорусі заявили, що надійшло кілька повідомлень про мінування рейсу Ryanair, на якому летів ексголовний редактор опозиційного Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич.
Про це повідомляє TUT.by.
«Уже встановлено, що повідомлень про «замінування» літака було кілька — о 12:25 і о 12:56», — повідомили у відомстві.
Напередодні стало відомо, що електронний лист, відправлений «представником ХАМАСу» в мінський аеропорт із загрозою вибуху літака Ryanair був отримано майже через пів години після того, як диспетчери попередили екіпаж про нього.
Проєкт «Досьє», а також видання The Daily Beast і Der Spiegel встановили, що лист із загрозою надійшов і до литовських аеропортів. Виходячи з даних «Досьє», о 12:25 литовські аеропорти отримали лист від «терористів», о 12:33 білоруська сторона поінформувала екіпаж про можливу загрозу вибуху і тільки о 12:57 мінський аеропорт отримав лист із погрозами про бомбу
- 23 травня білоруський диспетчер повідомив, що на борту літака, який летить за маршрутом Афіни — Вільнюс, закладена бомба, цю інформацію він отримав нібито з листа від ХАМАСу (там це спростували). Літак посадили, а бомбу не знайшли. Однак на борту перебував Роман Протасевич — колишній головред опозиційного Telegram-каналу NEXTA, його затримали. 24 травня зʼявилося відео, на якому Протасевич каже, що продовжує «співпрацювати зі слідством» і свідчить про організацію протестів у Мінську.
- ЄС, США і Україна засудили захоплення як літака, так і Протасевича. Україна і ЄС вже заборонили літати над Білоруссю. Крім цього, Велика Британія ввела санкції проти неї, а Євросоюз заморозив фінансову допомогу.