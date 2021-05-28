Следком Беларуси утверждает, что сообщений о минировании самолета Ryanair было несколько

В Следственном комитете Беларуси заявили, что поступило несколько сообщений о минировании рейса Ryanair, на котором летел экс-главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.
Об этом сообщает TUT.by.
«Уже установлено, что сообщений о «минировании» самолета было несколько — в 12:25 и в 12:56», — сообщили в ведомстве.
Накануне стало известно, что предполагаемое электронное письмо, отправленное «представителем ХАМАСа» в минский аэропорт с угрозой взрыва самолета Ryanair было получено почти через полчаса после того, как диспетчеры предупредили экипаж о нем.
Проект «Досье», а также издания The Daily Beast и Der Spiegel установили, что письмо с угрозой пришло и в литовские аэропорты. Исходя из данных «Досье», в 12:25 литовские аэропорты получили письмо от «террористов», в 12:33 беларусская сторона проинформировала экипаж о предполагаемой угрозе взрыва и только в 12:57 в минский аэропорт пришло письмо с угрозой о бомбе.
- 23 мая беларусский диспетчер сообщил, что на борту самолета, который летит по маршруту Афины — Вильнюс, находится бомба, эту информацию он получил якобы из письма от ХАМАСа (там это опровергли). Самолет посадили, а бомбу не нашли. Однако на борту находился Роман Протасевич — бывший главред оппозиционного Telegram-канала NEXTA, его задержали. 24 мая появилось видео, на котором Протасевич говорит, что продолжает «сотрудничать со следствием» и дает показания об организации протестов в Минске.
- ЕС, США и Украина осудили захват как самолета, так и Протасевича. Украина и ЕС уже запретили летать над Беларусью. Кроме этого, Великобритания ввела санкции против нее, а Евросоюз заморозил финансовую помощь.