Следком Беларуси утверждает, что сообщений о минировании самолета Ryanair было несколько

В Следственном комитете Беларуси заявили, что поступило несколько сообщений о минировании рейса Ryanair, на котором летел экс-главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

Об этом сообщает TUT.by.

«Уже установлено, что сообщений о «минировании» самолета было несколько — в 12:25 и в 12:56», — сообщили в ведомстве.

Накануне стало известно, что предполагаемое электронное письмо, отправленное «представителем ХАМАСа» в минский аэропорт с угрозой взрыва самолета Ryanair было получено почти через полчаса после того, как диспетчеры предупредили экипаж о нем.

Проект «Досье», а также издания The Daily Beast и Der Spiegel установили, что письмо с угрозой пришло и в литовские аэропорты. Исходя из данных «Досье», в 12:25 литовские аэропорты получили письмо от «террористов», в 12:33 беларусская сторона проинформировала экипаж о предполагаемой угрозе взрыва и только в 12:57 в минский аэропорт пришло письмо с угрозой о бомбе.