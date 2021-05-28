Міжнародна організація цивільної авіації розслідує інцидент у Мінську. Гендиректор Ryanair направив до Білорусі листа

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) проведе розслідування обставин, які призвели до перехоплення рейсу Ryanair і затримання у Мінську журналіста Романа Протасевича. Водночас гендиректор авіакомпанії написав листа Білорусі і назвав інцидент «навмисним викраденням».

Про це йдеться у заяві організації, а про лист пише The Wall Street Journal.

«Посилаючись на статтю 55 Чиказької конвенції, Рада організації вирішила провести розслідування цієї події з метою встановлення фактів», — зазначили в ICAO.

За словами міністра транспорту Ірландії Імона Райана, перші результати розслідування мають бути оприлюднені вже 25 червня.

Разом з тим гендиректор Ryanair Майкл ОʼЛірі направив лист до Департаменту авіації Білорусі в якому назвав розворот літака «навмисним викраденням». Також він заявив, що Білорусь зробила з цього приводу неправдиві заяви, адже:

Білорусь не намагалася звʼязатися з центральним офісом Ryanair.

Співробітники Мінського національного аеропорту перешкоджали літаку швидко повернутися в небо.

Співробітники аеропорту відмовилися заправляти літак, а потім відмовилися приймати оплату палива за кредитною картою.

Аеропорт не зміг надати перекладача на англійську мову.

ОʼЛірі закликав звільнити Романа Протасевича і встановити особи трьох інших людей (росіян), які покинули літак в Мінську. Ryanair вважає, що вони є агентами КГБ, які «діють за наказом вашого уряду організувати незаконний викрадення наших літаків».