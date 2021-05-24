Глава Ryanair назвав вимушену посадку літака в Мінську «піратством, спонсорованим державою»

Генеральний директор авіакомпанії Ryanair Майкл ОʼЛірі заявив, що вимушена переадресація рейсу в Білорусь була «піратством, яке проспонсорувала держава».
Про це він заявив у програмі News Talk Breakfast.
Майкл ОʼЛірі вважає, що на борту літака перебували агенти КДБ, які зійшли з рейсу разом з опозиціонером Романом Протасевичем. За його словами, подібний інцидент стався з авіакомпанією вперше.
«Це був випадок викрадення, що спонсорується державою, це піратство, що спонсорується державою. Ми опитуємо нашу команду, яка виконала феноменальну роботу з виведення цього літака і майже всіх пасажирів з Мінська через шість годин», — зазначив ОʼЛірі.
Гендиректор компанії додав, що інцидент дуже налякав як пасажирів, так й екіпаж, оскільки в Мінську вони перебували під озброєною охороною.
Щодо заборони польотів над Білоруссю, авіакомпанія Ryanair керуватиметься вказівками європейської влади. Однак він сказав, що їхні літаки не так часто і літають над Білоруссю — і було б «дуже незначною поправкою» замість цього пролетіти над Польщею.
Нагадаємо, що 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак компанії Ryanair, на якому він летів з Афін у Вільнюс, екстрено посадили в Мінську через інформацію про мінування, яка в підсумку не підтвердилася. Літак був уже недалеко від Вільнюсу, але повернувся на вимушену посадку в Мінськ.
- Команду посадити літак дав особисто самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Для супроводу літака було піднято винищувач МіГ-29 з ракетами класу «повітря-повітря», призначеними для ураження літальних апаратів. У ЄС заявили, що саме цей військовий винищувач і змусив літак сісти в Мінську.
- Протасевич перед вильотом з Афін писав близьким, що його в аеропорту на контролі вистежує підозрілий чоловік, який намагався сфотографувати його документи.
- У Білорусі Протасевич перебуває у «списку осіб, причетних до терористичної діяльності». Слідчий комітет Білорусі звинуватив його в організації «масових заворушень, що відбувалися на території Мінська з 9 серпня 2020 року».