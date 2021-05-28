Международная организация гражданской авиации расследует инцидент в Минске. Гендиректор Ryanair направил в Беларусь письмо

Международная организация гражданской авиации (ICAO) проведет расследование обстоятельств, приведших к перехвату рейса Ryanair и задержанию в Минске журналиста Романа Протасевича. В то же время гендиректор авиакомпании написал письмо Беларуси и назвал инцидент «умышленным похищением».
Об этом говорится в заявлении организации, а о письме пишет The Wall Street Journal.
«Ссылаясь на статью 55 Чикагской конвенции, Совет организации решил провести расследование этого происшествия с целью установления фактов», — отметили в ICAO.
По словам министра транспорта Ирландии Имона Райана, первые результаты расследования должны быть обнародованы уже 25 июня.
Вместе с тем гендиректор Ryanair Майкл ОʼЛири направил письмо в Департамент авиации Беларуси в котором назвал разворот самолета «умышленным похищением». Также он заявил, что Беларусь сделала по этому поводу ложные заявления, ведь:
- Беларусь не пыталась связаться с центральным офисом Ryanair.
- Сотрудники Минского национального аэропорта препятствовали самолету быстро вернуться в небо.
- Сотрудники аэропорта отказались заправлять самолет, а потом отказались принимать оплату топлива по кредитной карте.
- Аэропорт не смог предоставить переводчика на английский язык.
ОʼЛири призвал освободить Романа Протасевича и установить личность трех других людей (россиян), которые покинули самолет в Минске. Ryanair считает, что они являются агентами КГБ, «действующими по приказу вашего правительства организовать незаконный угон наших самолетов».
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29.
- 24 мая власти Беларуси заявили, что письмо с уведомлением о якобы минировании самолета Ryanair получили от «солдат ХАМАСа». ХАМАС свою причастность отрицает.
- Украина, Британия, Латвия, Литва и ряд других стран прекратили авиасообщение с Беларусью и временно приостановили разрешение авиакомпании «Белавиа». Компания из-за этого сократит персонал.