Reuters: Туреччина підштовхнула союзників по НАТО помʼякшити реакцію на затримання Протасевича

Туреччина вплинула на своїх союзників по НАТО мʼякше відреагувати на примусову посадку літака Ryanair у Мінську і подальше затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича і його дівчини Софії Сапеги.
Про це пише Reuters з посиланням на двох дипломатів.
У середу, 26 травня, 30 країн-членів НАТО опублікували спільну заяву із засудженням дій режиму Олександра Лукашенка, яка складалася з двох пунктів. Ніяких каральних заходів вона не передбачала, незважаючи на позицію Польщі і країн Балтії. Сама заява було менш різкою, ніж слова міністрів окремо.
Туреччина наполягала на тому, щоб будь-яка згадка про масштабні санкції залишилися поза текстом. Також була видалена фраза про можливе припинення співпраці НАТО з Білоруссю.
Мотиви Туреччини поки не зрозумілі. Дипломати підозрюють, що Анкара намагається зберегти звʼязки із союзником Лукашенка Москвою і коридор для авіакомпанії Turkish Airlines, яка щодня літає до Мінська. Також Туреччина за рахунок Білорусі може сподіватися на потік російських туристів цього літа.
МЗС Туреччини поки не прокоментувало цю інформацію.
- Раніше повідомлялося, що Європейський Союз розглядає можливість накласти санкції на експорт калію з Білорусі, що є основою економіки країни.
- ЄС, США та Україна засудили захоплення як літака, так і Протасевича. Україна та ЄС вже заборонили літати над Білоруссю. Окрім цього, Британія ввела санкції проти неї, а Євросоюз заморозив фінансову допомогу.
- Країни G7 вимагають звільнити Протасевича, а Німеччина вже погрожує Мінську «потоком» санкцій.