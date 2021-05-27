Reuters: Туреччина підштовхнула союзників по НАТО помʼякшити реакцію на затримання Протасевича

Туреччина вплинула на своїх союзників по НАТО мʼякше відреагувати на примусову посадку літака Ryanair у Мінську і подальше затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича і його дівчини Софії Сапеги.

Про це пише Reuters з посиланням на двох дипломатів.

У середу, 26 травня, 30 країн-членів НАТО опублікували спільну заяву із засудженням дій режиму Олександра Лукашенка, яка складалася з двох пунктів. Ніяких каральних заходів вона не передбачала, незважаючи на позицію Польщі і країн Балтії. Сама заява було менш різкою, ніж слова міністрів окремо.

Туреччина наполягала на тому, щоб будь-яка згадка про масштабні санкції залишилися поза текстом. Також була видалена фраза про можливе припинення співпраці НАТО з Білоруссю.

Мотиви Туреччини поки не зрозумілі. Дипломати підозрюють, що Анкара намагається зберегти звʼязки із союзником Лукашенка Москвою і коридор для авіакомпанії Turkish Airlines, яка щодня літає до Мінська. Також Туреччина за рахунок Білорусі може сподіватися на потік російських туристів цього літа.

МЗС Туреччини поки не прокоментувало цю інформацію.